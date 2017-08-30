Пекин, 30 августа, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов китайской провинции Гуандун провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны валютные контрабандисты, а также крупнейшая в истории страны партия контрабандных денег.

Джордж Морланд. Контрабандисты

Сотни тысяч долларов были спрятаны в бочках с морепродуктами, которые должны были быть доставлены в крупнейшие китайские мегаполисы. Контрабанда была задержана при отправлении в городах Шэньчжэнь и Дунгуан, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе рейда были задержаны семеро граждан КНР, в том числе житель Гонконга, которые сознались в совершенных преступлениях. По словам преступников, в период с 2014 года ими были перевезены более $100 млн.

В бочках с морепродуктами оперативники обнаружили около $454 тыс., 400 тыс. японских йен и 360 тыс. гонконгских долларов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство общественной безопасности КНР сообщило о задержании основателя интернет-магазина Shenzhen Zouxiu Цзи Вэньхуна, который обвиняется в контрабанде товаров из Европы и США на общую сумму 438 млн юаней ($65,7 млн).