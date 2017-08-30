Горно-Алтайск, 30 августа, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Ситуация с гнездованием хищных птиц в ряде районов Горно-Алтая, где реализуются противочумные мероприятия, складывается неудовлетворительно. К такому выводу пришли участники экспедиции по изучению хищных птиц, которая работала в Усть-Канском, Онгудайском и Кош-Агачском районах Республики Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Катунского заповедника, в экспедиции под руководством главного координатора проектов Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игоря Карякина приняли участие специалисты Катунского заповедника, «Заповедного Прибайкалья», Сибэкоцентра и Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН.

Катунский биосферный заповедник Пернатый хищник на Алтае

Основной задачей экспедиции стала проверка известных ранее гнезд хищных птиц и кольцевание птенцов. Также проводились морфометрические измерения птенцов и отбор материалов для генетического анализа (пульпы пера — у птенцов, линные перья — у их родителей).

Катунский биосферный заповедник Изучение пернатых

Удовлетворительная ситуация сложилась в Усть-Канском и Онгудайском районах. Здесь большинство ранее известных гнезд занято, наблюдается успешное размножение взрослых птиц и развитие птенцов. Удалось обследовать свыше 80 гнезд пернатых хищников, таких как степной орел (Aquila nipalensis), орел могильник (Aquila heliaca), коршун (Milvinae), беркут (Aquila chrysaetos), балобан (Falco cherrug) и мохноногий курганник (Buteo hemilasius). В результате было окольцовано более 35 птенцов.

Катунский биосферный заповедник Окольцованная птица

Читайте также: На Алтае охотников просят не добывать сурков из-за риска заболеть чумой

На модельной площадке в Кош-Агачском районе картина иная. Здесь отмечено очень много пустых гнезд по причине неудачного размножения или поедания птенцов другими хищниками (например, филином). Кормовая база в Чуйской степи в целом неудовлетворительная; численность сурка, пищухи и суслика длиннохвостого оценивается как низкая. По мнению ученых, такая ситуация может быть связана с уничтожением грызунов в рамках противочумных мероприятий. Птенцы здесь гораздо моложе, чем в других районах, некоторые даже еще полностью не оперены, и в гнезде чаще не более одного птенца. Такое явление может быть обусловлено неблагоприятными условиями для размножения в весенний период или антропогенного воздействия на кормовую базу.

Катунский биосферный заповедник Пернатый хищник на Алтае

Читайте также: «Монгольская» чума может проникнуть в Россию

Отметим, что высокогорный очаг чумы, расположенный в Кош-Агачском районе Республики Алтай, является самым активным из 11 природных очагов этой инфекции, расположенных в России. Здесь с 2012 по 2016 годы изолировано 83 штамма основного подвида.

В июле 2016 года был зарегистрирован случай бубонной формы чумы у мальчика 10 лет, проживающего в селе Мухор-Тархата. Находясь на стоянке, он помогал дедушке снимать шкурку с пойманного сурка. Для предотвращения распространения чумы среди населения и выноса ее за пределы природного очага понадобились масштабные санитарно-профилактические противочумные мероприятия, включающие сплошной охват населения района профилактической иммунизацией.

По данным властей, обстановка в природном очаге чумы Горного Алтая остается напряженной. Специалисты подчеркивают, что только тщательное выполнение всех запланированных мероприятий позволит предупредить ухудшение ситуации и не допустить распространения инфекции на людей.