Москва, 30 августа, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 29 августа оставалась преимущественно под давлением и в моменте даже пыталась уйти под отметку $51, где актив подхватили покупатели, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. К концу торгов цены даже смогли вернуться на исходные позиции в районе $51,60.

ArtseBie Нефть

«Нефтетрейдеры продолжают оценивать последствия Харви для мирового рынка, опасаясь прилива дополнительных баррелей из-за остановки работы НПЗ. Но, судя по поведению Brent, основные эмоции уже миновали», — сказал эксперт.

По его мнению, актив все менее охотно движется в южном направлении, встречая на своем пути покупателей. Но отголоски шторма сырьевые площадки будут ощущать еще несколько недель — статистика минэнерго США может исказиться в сторону увеличения запасов.

«Зациклившись на Харви, участники рынка полностью проигнорировали сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия призвали ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи», — отметил Салас.

«Да, внимание сейчас направлено на другой фронт. Да, подобные вербальные интервенции мы слышали уже не раз. Да, далеко не все страны-участницы сделки захотят пойти на такой шаг. Но сам факт того, что картель наконец подал признаки жизни, говорит о том, что текущие уровни цен для них некомфортны. А значит, они готовы приложить дополнительные усилия, чтобы вернуть нефть к росту. По крайней мере, пока хотя бы на словах», — пояснил эксперт.

«Что касается статистики по запасам в США, на этой неделе эта информация вряд ли будет релевантной для рынка, который ждет, что будет с картиной запасов после проделок Харви. 29 августа Американский институт нефти рапортовал о падении объемов на 5,8 млн баррелей. При этом запасы бензина и запасы в Кушинге немного выросли», — напомнил Салас.

«Отчет в любом случае вышел нейтральным, и цифры от минэнерго США 30 августа едва ли смогут вызвать заметную реакцию котировок, которые по-прежнему сосредоточены на теме шторма», — считает эксперт.

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