Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 30 августа, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Достичь в Арктике устойчивой архитектуры безопасности, отвечающей современным вызовам, можно только совместными усилиями, учитывая интересы всех сторон, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении участникам VII Международной встречи представителей стран Арктического совета.

Mil.ru Арктический десант. о. Котельный, архипелаг Новосибирские о-ва

«Только коллективными усилиями, учитывая интересы всех сторон, мы сможем продвинуться на пути к формированию устойчивой архитектуры безопасности в Арктике, отвечающей современным вызовам», — сообщил глава государства.

Обращение главы государства к участникам встречи зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который возглавляет российскую делегацию на этой встрече.

Путин назвал символичным тот факт, что встреча проходит в посёлке Сабетта, где завершается масштабный проект «Ямал СПГ».

«Это яркий пример взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, бережного отношения к хрупкой экосистеме Заполярья», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание развитию своих северных территорий, реализуя долгосрочную стратегию по расширению логистической инфраструктуры и создавая условия для социально-экономического и промышленного роста.

«В осуществлении этих планов мы готовы к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами», — уточнил глава государства, добавив, что ключевым приоритетом остаётся защита уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов.

В заключении российский лидер пожелал участникам встречи успешной работы, плодотворного общения и всего самого доброго.