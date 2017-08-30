Пекин, 30 августа, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, 30 августа главный финансовый регулятор страны провел операции обратного РЕПО на общую сумму 50 млрд юаней ($7,5 млрд).

Megabanki.ru Юань

В заявлении ЦБ КНР отмечается, что операции проведены на семидневный срок, их доходность составит 2,45%. Целью очередной финансовой инъекции стало поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке, пишет «Синьхуа».

Проведенные операции направлены на поддержание курса национальной валюты, которая продолжает стремительно укрепляться, «отыграв» у доллара США за последние три недели более 1000 базисных пунктов.

30 августа ЦБ КНР изъял 40 млрд юаней ликвидности, которые были проведены операциями обратного РЕПО семь дней назад. Экономисты отмечают, что Народный банк Китая уже шестой рабочий день подряд прибегают к финансовым вливаниям в национальную экономику.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 августа главный финансовый регулятор страны разместил на межбанковском рынке 65 млрд юаней ($10 млрд).