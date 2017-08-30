Москва, 30 августа, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Рубль 29 августа перешел к коррекции в парах с иностранными конкурентами. Российская валюта не выдержала натиска со стороны медведей по нефти, оставшись без поддержки налогового периода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро подорожали почти на 0,7%, до 58,72 рубля и 70,55 рубля соответственно.

ИА REGNUM Рубль

«Рубль почувствовал себя менее уверенно, когда нефть Brent попыталась протестировать отметку $51. Тем не менее, валюта держится относительно спокойно, отступая плавно и сдержанно», — отметил эксперт.

«Игроки не торопятся избавляться от рубля, не доверяя доллару, который окружен рядом проблем, начиная со снижения вероятности ужесточения политики до конца 2017 года и заканчивая проблемой с потолком госдолга, которую еще предстоит решить», — сказал Ковалев.

На этом фоне, по его мнению, российская валюта все еще выглядит привлекательно, даже в условиях падения котировок нефти под влиянием стихии, обрушившейся на южную часть США.

«Впрочем, 30 августа на старте торгов рубль рискует продолжить откат. Дело в том, что накануне вечером доллар на международном рынке отыграл внутридневные потери и вышел в плюс в ожидании заявлений Трампа на тему налоговой реформы. Если комментарии президента США действительно будут конструктивными, «американец» может развить восходящую коррекцию», — пояснил Ковалев.

«При таком сценарии потенциальное ослабление рубля может сдержать восстановление котировок Brent после недавних распродаж. Судя по всему, 30 августа в паре возобновится борьба за уровень 59 рублей», — полагает эксперт.

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