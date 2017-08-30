Подгорица, 30 августа, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Серьезный лесной пожар спровоцировал на юге Черногории заблудившийся польский турист. Об этом сообщает портал Vijesti.

Greg Clarke Лесной пожар

Пожар начался вечером 29 августа в районе города Бар. Как пояснил руководитель службы защиты города Велизар Чадженович, причиной ЧП стала случайность: на холме Шушань потерялся турист из Польши.

Мужчина хотел сообщить о своем местонахождении спасателям, для чего поджег траву. Сухая растительность вспыхнула, пламя стал раздувать ветер, и большая часть холма оказалась охвачена огнем.

Ситуация чрезвычайно серьезная, добавил Чадженович, для тушения пожара будет задействована авиация. Соответствующий запрос направлен в соседнюю Хорватию, а также в МВД Черногории. Самолеты должны приступить к тушению огня утром 30 августа.

В начале июня в балканских странах — Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии — возникла тяжелая ситуация с лесными пожарами. Возгорания в основном происходят из-за беспечности людей на фоне продолжительной засухи и ветреной погоды.

Читайте также: В Грузии продолжают появляться новые пожары