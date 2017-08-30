Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на Красной поляне продолжается спасательная операция по эвакуации пострадавших от селя туристов. В настоящее время с места ЧП в посёлок уже доставлены 10 детей и почти два десятка взрослых.

Andrei Stroe Сель

По информации руководителя Краснополянского отряда «Кубань-Спас» Михаила Марвани, заблокированными на горной дороге остаются ещё порядка 20 автомобилей. Спасатели продолжают расчищать дороги от сошедших селей. Завершить работы планируется уже в ближайшее время.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, сели в Адлерском районе сошли накануне, 29 августа. В посёлке Роза Хутор грязевые массы сошли на нижней канатной станции. В Красной Поляне оползень обрушился на горную дорогу, которая через нарзанные источники идет на кордон Пслух.

Судя по прогнозам синоптиков, эти природные катаклизмы могут оказаться не последними в ближайшие дни. Так, по данным Гидрометцентра, утром 30 августа местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни. Они будут сопровождаться грозой, градом, а порывы шквалистого ветра могут достигать 20−25 м/с.

Не обойдёт непогода и Сочи. Здесь в течение двух суток — до 31 августа прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы. Стихия может спровоцировать резкий подъём уровней воды до неблагоприятных отметок на реках и малых водотоках, в горах — сход селей. Неспокойно и на Черноморском побережье. Над морем на участке поселка Магри-Весёлое существует опасность формирования смерчей. Такое предостережение действует до 31 августа.