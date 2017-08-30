Канзас-Сити, США, 30 августа, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что сахар может вызвать такую же сильную зависимость у человека, как и кокаин. Об этом сообщает Daily Mail.

Сахар и шприц

По информации издания, учёные Института сердечно-сосудистой системы в Канзас-Сити провели серию экспериментов на крысах, в результате которых установили, что сахар может вызвать большее привыкание, чем опиоидные препараты.

«Потребление сахара производит эффект, подобный воздействию кокаина. Он может изменять настроение, благодаря его способности вызывать чувство удовольствия», — приводит издание слова авторов исследования.

Также отмечается, что воздержание от употребления сахара может привести к появлению симптомов, среди которых депрессия и поведенческие расстройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле учёные из Канады выяснили, что замена сахара подсластителями может в дальнейшем привести к увеличению лишнего веса.