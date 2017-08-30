Пекин, 30 августа, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В китайской провинции Цинхай продолжается поисково-спасательная операция на месте схода оползня, накрывшего одну из удаленных горных деревень. По данным правоохранительных органов, тысячи кубометров грязи и камней накрыли три дома, в которых в момент трагедии находилось девять местных жителей.

blog.xuite.net Оползень

Оползень накрыл деревню Гогуо примерно в 4:30 по местному времени. В момент трагедии все жители деревни спали в своих домах. Спасатели прибыли к месту трагедии спустя несколько часов из-за размытых дорог, пишет «Наньцзао жибао».

В первые часы из-под завалов были извлечены трое местных жителей, один из которых был уже мертв. Двое других граждан КНР были доставлены в больницу в критическом состоянии.

В настоящее время на месте ЧП продолжается спасательная операция. Местные жители сообщили, что под завалами находятся еще шесть человек. Установить их точное местоположение пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 августа в провинции Гуйчжоу оползень накрыл 34 здания, в результате чего погибли 17 человек.