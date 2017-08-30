Краснодар, 30 августа, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В горном районе Кавказского хребта в Краснодарском крае ликвидировали боевиков. Противник был условный, а операция проводилась в рамках учений военнослужащих соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, передаёт ИА REGNUM 30 августа.

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Базовый лагерь условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) захватывали с воздуха. Более 150 военнослужащих десантировались на незнакомую площадку. Прыжки с парашютом совершали с высоты около 1000 метров из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Подразделения специального назначения округа с задачей справились и захватили полевой узел связи и командный пункт условного НВФ.

Ещё одна операция по ликвидации боевиков прошла на Северном Кавказе. 29 августа по тревоге были подняты подразделения антитеррора мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Дагестане.

По задумке учений, члены незаконного вооруженного формирования проникли на территорию военных городков в Буйнакске и посёлке Герей-Авлак с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин.

«Для усиления группы антитеррора к тренировке были привлечены бронеавтомобили ГАЗ-2330 «Тигр», экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условных террористов в захваченных зданиях», — уточнили в военном ведомстве.

В мероприятиях внезапной проверки было задействовано около 50 военнослужащих, пять единиц боевой техники. С поставленными задачами подразделения антитеррора справились успешно.

Добавим, что на Северном Кавказе активность боевиков не снижается. Практически каждую неделю в сводках проходят сообщения о боестолкновениях с членами незаконных вооруженных формирований. Так, накануне, 29 августа в Дагестане был задержан ещё один предполагаемый участник нападения на полицейских, совершённого в Каспийске. Двое его сообщников ранее были нейтрализованы. Ранившие полицейских злоумышленники 28 августа напали на стражей порядка с ножами на территории АЗС по улице Махачкалинская. От причиненных ранений один полицейский скончался, второй с ранениями различной степени тяжести был доставлен в больницу.

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На месте преступления был найден флаг ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ответственность за нападение также взяла на себя эта запрещенная террористическая организация.

В этот же день в дагестанском Хасавюрте были уничтожены два боевика, которые предположительно входили в так называемую хасавюртовскую бандгруппу. На предложение сдаться бандиты открыли стрельбу по силовикам. От рук боевиков погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Ответным огнем нападавшие были уничтожены.