Токио, 30 августа, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Вице-премьер Японии, министр финансов Таро Асо принес извинения за свое ошибочное высказывание о Гитлере. Об этом 30 августа сообщает агентство Kyodo.

Японские войска сдают оружие. 1945

29 августа, выступая на политическом семинаре в Иокогаме, Асо говорил о значении результата в деятельности политика. В качестве примера оратор привел Адольфа Гитлера.

«Совершенно неважно, какие мотивы движут политиком. Важен результат. Даже если его мотивы и были верны, недопустимо было убивать миллионы людей, как это сделал Гитлер», — приводит слова вице-премьера агентство.

Высказывание Асо было негативно воспринято оппозиционной Демократической партией. Ее представители заявили о том, что политику с подобной точкой зрения — не место в правительстве.

Позже Таро Асо выступил с заявлением, где взял свои слова о Гитлере назад. Политик признался, что ошибся и выбрал неудачный пример.

«Совершенно очевидно, что была допущена ошибка относительно мотивов Гитлера. Я беру назад эти слова, так как приведение его в качестве примера является неподходящим», — заявил он.

Близкий друг главы японского правительства Синдзо Абэ, Таро Асо возглавлял кабинет министров страны с 24 сентября 2008 года по 16 сентября 2009 года. На посту заместителя премьер-министра и министра финансов Японии Асо находится с 26 декабря 2012 года.