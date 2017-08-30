Нью-Дели, 30 августа, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Наводнение в Индии унесло жизни трех человек, сообщает 30 августа Agence France-Presse.

Aufgang Наводнение

Проливные дожди вызвали сильное наводнение в городе Мумбаи, дополнительные спасательные службы были переброшены в мегаполис для эвакуации тысяч людей.

Продолжительные осадки обрушившиеся на финансовый центр Индии, в котором проживают 20 млн человек, парализовали железнодорожный транспорт, что создало дополнительную угрозу для жизней людей.

В результате наводнения в пригороде Мумбаи обрушились два жилых дома, что привело к гибели 40-летнего мужчина и двух детей.

«Дом на возвышении обрушился на соседний, в результате жители оказались в ловушке. Спасательные работы по очистке завалов продолжаются», — заявил представитель местной полиции.

Напомним, сильные проливные дожди и вызванные ими наводнения привели к гибели более 1 тыс. человек в индии Непале и Бангладеш, миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома. Данные природные катаклизмы являются крупнейшими за последние годы.