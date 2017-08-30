Пекин, 30 августа, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Народный банк Китая опубликовал заявление, согласно которому по состоянию на 30 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6102 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР укрепилась третий день подряд, «отыграв» у американского доллара еще 191 базисный пункт.

Valutaworld.ru Юань

Укрепление национальной валюты стало полной неожиданностью для большинства западных аналитиков, которые ранее прогнозировали постепенное ослабление китайского юаня. За последние три недели юань установил абсолютный рекорд, укрепившись более чем на 1000 базисных пунктов, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении главного финансового регулятора страны отмечается, что изменение курса не превышает 2%, что означает, что укрепление юаня не приведет к серьезным изменениям темпов восстановления национальной экономики КНР.

Кроме того, по заявлениям ЦБ КНР, укрепление национальной валюты произошло из-за финансовой активности третьих стран, однако ряд экономистов, в том числе китайских, полагают, что власти КНР целенаправленно укрепляют национальную валюту.

Поводом для очередного скачка курса могла стать информация о разрешении пограничного конфликта Индии и Китая. Напомним, индийская сторона отозвала войска с занимаемой территории вблизи индийско-китайской границы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 августа курс китайской валюты составил 6,6293 юаня за доллар США, что уже достаточно близко к психологической отметке 6,6.