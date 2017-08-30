Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 30 августа, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Необдуманные действия, связанные с добычей ресурсов в Арктике, могут привести к тяжелым последствиям и для экологии, и для населения региона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии VII международной встречи представителей государств — членов Арктического совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Патрушев отметил, что на сегодняшний день тема арктических ресурсов актуальна, как никогда. Запасы нефти в регионе оцениваются в 90 млрд баррелей, природного газа — в 47 трлн кубометров, объем газового конденсата, предположительно, достигает 44 млрд баррелей.

«Вместе с тем безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера», — предупредил он.

Секретарь Совбеза добавил, что из-за уникальных особенностей Арктики любой негативный инцидент может приобрести масштаб настоящего бедствия. Бережное отношение к богатствам региона Патрушев призвал сделать главным приоритетом.

Также, по его словам, должна быть выстроена эффективная архитектура безопасности, гарантирующая отсутствие любых попыток дестабилизировать обстановку в Арктическом регионе.

«Арктические страны говорят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере», — подчеркнул Патрушев.

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