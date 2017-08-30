Москва, 30 августа, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Украина заявила о намерении законодательно зафиксировать Россию в качестве агрессора потому, что вне враждебности к России геополитически нынешняя нацистская Украина для Запада не представляет никакой ценности и лишена смысла, заявил 29 августа политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь

По мнению Куликова, оговоренный закон Украиной будет принят, несмотря ни на что.

«Они примут этот закон, там будет написано: «Россия — агрессор», потому что у них нет другого выбора…» — заявил эксперт.

Он уверен, что единственным способом «достать» Россию для Запада является геополитическая ловушка наподобие той, в которую хотели нашу страну поймать в августе 2008 года посредством грузинской агрессии в отношении мирного населения Цхинвала.

«Более того, прорабатываются моменты, в которых они попытаются нас достать. Вы вспомнили Грузию… Ведь Грузия проектировалась и делалась как ловушка для России. Мы должны были взять Тбилиси… взять всю Грузию, а потом иметь… большую гражданскую войну, понимаете? И пытаться установить там свою власть в Грузии, и наделать много других глупостей. Вот на это они рассчитывали. Украина гораздо более соблазнительна в качестве такой ловушки, потому что здесь вообще половина русских живет. Это прекрасный материал, чтобы нас втравить в такую историю», — заявил Куликов, отметив, что нам категорически нельзя в подобного рода капканы попадать.

Размышляя над тем, какого рода провокацию могла бы устроить Украина, политолог заметил, что она могла бы, учитывая реальные высказывания некоторых политиков, войти в сговор с радикальной частью элиты Молдавии и атаковать Приднестровскую Молдавскую республику.

«Что они будут делать? Есть Приднестровье. Они считают, что, если сговориться с молдавской радикальной этой частью… румынской, можно будет вводить блокаду Приднестровья и нужно будет, чтобы молдаване и украинцы вместе его атаковали. Ради одного — чтобы Россия влезла туда… Потому что иначе геополитически вот эта нацистская Украина не имеет никакого смысла», — подвел итог Куликов.

Напомним, что в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса, который предложен на рассмотрение Верховной раде, Россия отмечена как страна-агрессор по отношению к Украине.

По мнению первого зампреда комитета Софведа по обороне Франца Клинцевича, Украина таким образом хочет втянуть членов НАТО и США в конфликт в Донбассе.