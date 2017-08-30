Пхеньян, 30 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В ночь на 29 августа стратегические войска Корейской народной армии, в чьей ответственности находится нанесение удара по американским стратегическим базам в Тихом океане, провели пуск баллистической ракеты «Хвасон-12» — это стало «прелюдией» к ответным мерам на учения США и Южной Кореи, говорится в сообщении ЦТАК.

Плакат КНДР

На учениях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. «Он отметил, что последний ракетный запуск является первым шагом по подготовке к военной операции в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама», — говорится в сообщении.

Запущенная КНДР ракета пролетела над японским островом Хоккайдо, затем упала в Тихий океан. По мнению японских военных, несмотря на то, что это была ракета средней дальности, она могла бы достичь американской авиабазы Андерсен на острове Гуам.

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В Сеуле военные уточнили, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, высота траектории достигала 550 км.

«Впредь надо больше проводить испытательных пусков баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане», — заявил после учений Ким Чен Ын.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что посыл Пхеньяна «громкий и понятный». В настоящее время американские войска проводят совместные учения с Южной Кореей — Ulchi — Freedom Guardian.

В Японии серьезно воспринимают северокорейскую угрозу: ракета пролетела 1180 км к востоку от мыса Эримо, в стране была объявлена тревога, а местным жителям рекомендовали укрываться в убежищах. На время власти страны приостановили движение общественного транспорта.

В настоящее время нет достоверных данных о силах, которыми располагает армия КНДР. По данным организации The Military Balance, в армии страны в 2015 году служили почти 10% населения — 1,8 млн человек. В стране призывают с 17 лет, мужчины служат 10 лет, женщины — три года. Численность военнослужащих ВВС КНДР оценивается в 110 тыс. человек, срок призыва — от трех до четырех лет.

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На вооружении армии КНДР стоит старое советское оружие или его китайские аналоги. Например, ВВС страны состоят из 80 советских Ил-28 и их китайских модификаций, различных МиГ и его китайского варианта — 107 Миг-17, 100 МиГ-19, 120 МиГ-21, 56 Миг-23 и 18 МиГ-29. Есть также штурмовики Су-25, тяжелые транспортные самолеты Ил-76 и легкие Ан-24.

Данные о количестве и типах баллистических ракет на вооружении КНДР противоречивы. Основным источником информации являются СМИ Южной Кореи и минобороны страны. Если об учениях или испытаниях каких-либо видов вооружений сообщает ЦТАК, то только в том случае, если на них присутствовал или прокомментировал Ким Чен Ын.

По мнению Пентагона, у КНДР есть межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-13» — их не менее шести штук, баллистические ракеты средней дальности типа «Нодон» (оценки разнятся — от десяти до 90 и более единиц) и «Мусудан», малой дальности (около 240 штук разных модификаций), а также 24 советских ракетных комплекса «Луна».