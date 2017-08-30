Москва, 30 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. На торгах в Европе 29 августа цена на нефть снижалась до $51,35. Если валютный и долговой рынки лихорадило от запуска северокорейской ракеты, то нефтяной рынок находился под давлением со стороны урагана «Харви», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Инвесторы опасаются, что из-за закрытия нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мексиканском заливе снизится спрос на американскую марку WTI, которая добывается в штате Техас. Скорее всего, это временные трудности, и в ближайшие дни все стабилизируется.

30 августа на торгах в Азии баррель Brent стоит $51,78. Цена остается торговаться в диапазоне $51,30 — $52,70.

Последний еженедельный отчет API показал, что за прошедшую неделю в США запасы нефти сократились на 5,78 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 486 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 476 тыс. баррелей. Сегодня вечером аналогичный отчет опубликует минэнерго США.

На 1 сентября техническая картина на четырехчасовом периоде нейтральная. Пока цена торгуется выше $51,25, сохраняется тенденция к росту до $52,65.

Напомним, 29 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,21%, до $52,00 за баррель, WTI снизилась на 0,27%, до $46,44 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 49,43 за баррель.

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