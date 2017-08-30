Москва, 30 августа, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 29 августа открылись ростом по доллару и евро из-за геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Запуск ракеты в сторону Японии так сильно напугал европейских инвесторов, что они побежали спасать свой капитал в защитных активах — облигациях, швейцарском франке, иене и золоте. Высоким спросом пользовался швейцарский франк. Курс доллара в первые часы торгов вырос до 58,89 рубля.

Давление на курс рубля также оказало укрепление евро в паре с долларом на валютном рынке Форекс. На торгах в Европе пара евро/доллар достигала отметки $1,2070, максимального уровня с начала января 2015 года. На этом фоне пара евро/рубль повышалась на 1,4% до 70,96 рубля. К закрытию торгов рубль частично отыграл потери у евро. Курс евро снизился до 70,43 рубля.

На американской сессии ралли по защитным активам остановилось. К закрытию дня курсы основных валют вернулись к уровням открытия азиатской сессии. Инвесторы, видимо, закладывали в цены агрессивную реакцию президента США ДональдаТрампа на северокорейскую провокацию.

На этот раз он был спокоен и увлечен последствиями урагана «Харви». Штаты предложили членам Совета Безопасности ООН выступить с заявлением и осудить КНДР за проведенное во вторник испытание ракеты. Никаких новых санкций в отношении них вводиться не будет.

Геополитическая напряженность вокруг Северной Кореи сохранится. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты является «важной прелюдией» перед атакой на американский остров Гуам.

Что касается Brent, то цена остается торговаться 30 августа в диапазоне $51,30 — $52,70. Пока цена в нем, у рубля будет возможность вернуться к уровню 58,34. Сегодня по паре доллар рубль ожидается консолидация в коридоре 58,58—59,00 рубля, по евро — на уровне 70,60 рубля.

Напомним, 29 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 40 коп. (+0,68%), до 58,83 руб., курс евро — на 45 коп. (+0,64%), до 70,43 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+52,38%), евро/рубль — 326,5 млн евро (+43,00%).

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