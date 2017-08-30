Вашингтон, 30 августа, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что текущая политика по трансгендерам в армии остается без изменений, сообщает 30 августа Fox News.

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Причиной такого заявления Мэттиса стал факт того, что распоряжение президента США Дональда Трампа о запрете подобным гражданам проходить службу в частях вооруженных сил США, проходит экспертное исследование.

Заявление Мэттиса позволяет трансгендерам продолжать службу в армии, в то время как Пентагон рассматривает вопрос о том, следует ли исполнять указ президента.

В своем заявлении Мэттис отметил, что директива Трампа будет рассмотрена группой экспертов из министерства обороны и национальной безопасности.

«После того, как эксперты дадут свои рекомендации и после того, как я проконсультируюсь с министром национальной безопасности, я представлю свое мнение президенту по поводу реализации его приказа», — подчеркнул Мэттис.

Напомним, 26 июля президент США Дональд Трамп объявил, что введет запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах страны. Впервые людям с подобными пристрастиями было позволено состоять в армии в 2016 году, когда прежний министр обороны Эштон Картер снял на это запрет.