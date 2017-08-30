Москва, 30 августа, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Правительством РФ одобрена Конвенция между Россией и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Токийский грузовой порт

Конвенция обеспечит условия, при которых налогоплательщики двух стран не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода, что будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между Россией и Японией.

«Необходимость пересмотра взаимоотношений, предусмотренных в Конвенции между правительствами СССР и Японии, обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности в России, изменениями налогового законодательства как в России, так и в Японии», — говорится в официальном сообщении.

Конвенция распространяется на налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности. В том числе на налогообложение доходов от имущества, прибыли от морских и воздушных перевозок, дивидендов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц.

Также документ распространяется на налоги, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода лиц, являющихся резидентами одного или обоих договаривающихся государств.

Кроме того, в соответствии с конвенцией, Россия и Япония будут предоставлять друг другу информацию о выявления налоговых правонарушений.

Отмечается, что после подписания конвенция подлежит ратификации, поскольку содержит правила, отличные от предусмотренных законодательством России.

Напомним, предыдущая конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы была подписана 18 января 1986 года между правительством СССР и правительством Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерства финансов России и Японии завершили переговоры по тексту новой российско-японской конвенции об избежании двойного налогообложения в конце апреля 2017 года.

Читайте также: Сахалин и Курилы станут еще ближе. К Японии