Киев, 30 августа, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Десятки пользователей социальных сетей поддержали высказывание главы Европарламента о том, что Украина — это ни ЕС, ни НАТО.

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Вокруг слов Жан-Клода Юнкера о непричастности Украины ни к Евросоюзу, ни к Североатлантическому альянсу разгорелась дискуссия в социальных сетях. Так, один из пользователей Twitter отметил, что Юнкер «поставил на место Украину».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде негативно отреагировали на слова главы Еврокомиссии. Так, украинский парламентарий Евгений Мураев заявил, что слова Юнкера — «издевательство над туземцами в кругу белых».

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед послами ЕС, заявил, что Украина не является членом «ни ЕС, ни НАТО», подчеркнув, что «все должны это знать». Также Юнкер добавил, что из 60 войн в мире ни одна не ведется в Европе, кроме Украины, которая «не является европейской в смысле Евросоюза».

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