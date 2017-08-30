О репрессиях в Белоруссии и «языковом гестапо» в Латвии: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Приднестровье в ООН: чем ответит Москва на антироссийский демарш Молдавии;
- Развязка близка: в Минске предъявлены клеветнические обвинения авторам REGNUM;
- Россия и Запад: Германия считает США провокаторами «ледникового периода»;
- «Языковое гестапо»: мэра латвийского города накажут за русский язык;
- Опасная ситуация: Совбез ООН возмущен ракетным пуском КНДР.