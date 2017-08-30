Южно-Сахалинск, 30 августа, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Жителей Сахалинской области возмутили выложенные в социальных сетях фотографии рыбалки премьер-министра Дмитрия Медведева во время визита в островной регион. Рыбачил премьер с фигурантом уголовного дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина Анатолием Осадчим, который признался в даче многомиллионных взяток, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Фотографии в социальных сетях разместили сразу несколько сахалинских пользователей, сопроводив снимки гневными комментариями. Дело в том, что один из «рыбных магнатов» Сахалина Анатолий Осадчий проходит по уголовному делу о коррупционных деяниях экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его подчиненных. Осадчий сам признался в том, что давал многомиллионные взятки, благодаря чему стал свидетелем, а не обвиняемым. Правда, признался он спустя шесть лет после предполагаемой дачи взяток, — сообщило ИА «Сахалин. Инфо».

Осадчего в суде Южно-Сахалинска по делу Александра Хорошавина, Андрея Икрамова и Сергея Карепкина допрашивали в марте. Сам Осадчий потребовал, чтобы его допрос проводился в закрытом режиме, так как, по его словам, ему угрожали.

Адвокаты обвиняемых выразили недоверие свидетелю Осадчему.

«Все рыбаки Сахалинской области знают, что Осадчий дает заведомо ложные показания. Такие предложения (о взятке — прим.ред.) ни одному из рыбаков не поступали. У Осадчего есть к Карепкину неприязненные отношения, поэтому он его оговаривает», — заявил тогда адвокат Сергея Карепкина Александр Пережогин.

Сам экс-губернатор Сахалина заявил, что Анатолия Осадчего вообще видит впервые в жизни — возможно, рыбопромышленник и был на каких-то совещаниях в правительстве области, но губернатор его не запомнил.

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Помимо рыбалки с Анатолием Осадчим, премьер побывал на острове Монерон. Фотографии он опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook.

На фотографии с рыбалки, возмутившей сахалинцев, — Дмитрий Медведев, Анатолий Осадчий и губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

В комментариях жители островного региона, едва успокоившиеся после перекрытых к визиту премьера дорог, вновь выражают возмущение:

«Премьер рыбачил со взяточником?! С человеком, который в суде под протокол признавался в том, что давал многомиллионные взятки?! А если он потом скажет, что и Медведеву взятки давал?!»

«Да даже просто порядочные люди взяточникам руки не подадут! А тут — смотри-ка: человек из верхнего эшелона власти открыто показывает свое расположение к коррупционеру! То, что Осадчий освобожден от уголовной ответственности, по сути-то ничего не меняет. Он все равно взяточник!»

«Ну-у-у… Медведев мог и не знать, с кем его на рыбалку везут. А вот зачем его с Осадчим рыбачить повезли… Вот это вопрос…» — написали сахалинцы в своих комментариях.

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Как сообщало ИА REGNUM, визит российского премьера Дмитрия Медведева на Сахалин вызвал недовольство жителей региона. Сначала из-за перекрытых дорог огромное количество сахалинцев опоздали на работу, деловые встречи. Потом островитяне обиделись на своего губернатора за то, что он пообещал накормить рыбой Санкт-Петербург, в то время как на Сахалине в этом году с рыбой совсем плохо. Между тем политтехнолог Константин Скрипников полагает, что визит Медведева на Сахалин не слишком навредит единороссам на предстоящих парламентских выборах. По мнению эксперта, «все было сделано еще до визита премьера»: команда «ЕР» во главе с губернатором на всю катушку использовала административный ресурс, тем самым фактически обеспечив себе победу.