Казань, 30 августа, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Список проблемных жилых строек Казани может пополнить ещё один объект. Прокуратура Татарии обратилась с иском в суд с требованием признать недействительным решение Казанской городской думы, позволившее строить многоквартирный дом на участке, считающимся рекреационной зоной. Но пока идут судебные тяжбы жители наблюдают уже начавшееся строительство, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального отделения Трудовой партии в РТ Иван Климов, участвующий в процессе на стороне жильцов ближайших домов.

Kazantravels.ru Казань

Конфликт тянется уже почти полгода. Жители десяти многоквартирных домов в районе улиц Галеева и Новаторов в Казани еще с мая 2017 года пытаются обратить внимание властей на стройку. Весной был организован сбор подписей под петицией к президенту РФ Владимиру Путину. Её подписали свыше 900 человек.

Обратились горожане и к генпрокурору РФ Юрию Чайке, попросив взять под свой контроль дело об оплате из бюджета Казани свыше 85,86 млн рублей, которые прошли, как платёж прежнему арендатору участка за «неотделимые улучшения» оврага, а именно он занимает большую часть спорного участка.

На днях Иван Климов получил ответ на своё обращение к генпрокурору. В нём надзорное ведомство сообщает, что 16 августа 2017 года прокуратурой республики в Верховный суд РТ направлено административное исковое заявление о признании недействующим решения думы. Этим решением участок с кадастровым номером 16:50:050140:45 был отнесён к зоне многоэтажной жилой застройки в 3−10 этажей.

Читайте также: В Казани «рекреационный участок» начали застраивать жильём

Напомним, 16 мая 2017 года Верховный суд РТ оставил без изменений решение Вахитовского районного суда Казани о незаконном бездействии сразу двух подразделений мэрии — исполкома и управления архитектуры и градостроительства. Ранее казанский прокурор выступил в интересах неопределённого круга лиц с административным иском, требуя понудить мэрию внести изменения в Правила землепользования и застройки и дать участку, расположенному между улицами Галеева и Новаторов, статус рекреационного. Но в первой инстанции отстоять свою позицию прокурор не смог, не получилось это сделать и в Верховном суде.

Из материалов дела известно, что ещё в 2007 году участок по решению городской думы был отнесён к рекреации (скверы, парки). Но соответствующие поправки в Правила землепользования внесены не были и участок в них остался со старым статусом — зона многоэтажной жилой застройки. 31 июля 2008 года участок площадью 19 928 кв. м с этим статусом и был поставлен на кадастровый учёт.

На сегодня, по данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под «многоквартирные жилые дома в 11−20 этажей».

В марте 2014 года участок реализовали с торгов с видом разрешённого использования «для строительства жилого дома», возложив на ООО «Айгуль» обязательства по укреплению оврага, расположенного на участке. Цена продажи составила 97,25 млн рублей, но позднее из казны «за неотделимые улучшения» ООО вернули 85,86 млн рублей. Таким образом, фактически участок близ центра был приобретён примерно за 11,38 млн рублей. Его кадастровая стоимость между тем превышает 197,768 млн рублей.

В апреле 2015 года компании было предоставлено разрешение на строительство многоквартирного дома, а ещё спустя некоторое время, земля перешла к ООО «РС Инвестмент».

Жильцы соседних домов переживают, что из-за стройки грунт в бывшем овраге поползёт и повредит их жилища, предпосылки к этому уже были. Кроме того, активисты считают, что 86 млн рублей из бюджета возвращать компании было не за что.

Читайте также: Казань: активисты провели своё расследование о 86 млн из бюджета