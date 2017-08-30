Пекин, 30 августа, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Вывод индийских войск из района Доклам, который Китай считает своим, Поднебесная не рассматривает как потерю Индией лица. Наоборот, Китай не хочет накалять и без того сложную ситуацию, которую в своих личных интересах, по его мнению, хотели использовать США и Япония, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times от 30 августа.

narendramodiofficial Си Цзиньпин и Нарендра Моди

Прежде всего, авторы статьи указали на болезненную реакцию, которую продемонстрировали некоторые индийские СМИ на отвод войск из китайского Доклама.

«Некоторые индийские СМИ провозгласили победу Нью-Дели. Так называемая подноготная была использована с целью доказать, будто Индия одержала верх. Китайское общественное мнение демонстрирует сдержанность и избегает того, что может раздражить Индию, которая отвела солдат из района Доклам», — говорится в статье.

Редакция убеждает Индию, что не считает случившееся потерей Индией лица, несмотря на то, что отвод Индией войск красноречиво демонстрирует ее неправоту.

«Факт заключается в том, что, отведя своих солдат, Индия подтвердила суверенитет Китая над районом Доклам. Китай также дал понять, что его пограничники продолжат патрулирование этой местности. Общественное мнение в Индии пытается сделать все возможное, чтобы не уронить достоинства Нью-Дели, которое Китай и не оспаривает. Китайская сторона хочет, чтобы индийские солдаты ушли с его территории, не потеряв лица», — продолжает издание.

Газета убеждена, что по мере роста националистических настроений в Индии премьер-министру Нерендре Моди все сложнее было принять решение о выводе индийских войск. Однако, оно все же было принято, и дело здесь не только в нажиме Пекина.

Помимо давления Китая, как утверждает издание, Индии помог рациональный подход, поскольку именно он позволил избежать долгосрочного противостояния между странами, о котором мечтали США и Япония.

«Американские и японские стратеги хотели увидеть долгосрочную конфронтацию между Китаем и Индией. И хотя такой сценарий уже был на пороге, он все же не случился», — продолжает Global Times.

Несмотря на все вышесказанное, Китай сделал для себя определенные выводы насчет Индии и намерен в дальнейшем проводить совместную работу во избежание взаимного недопонимания.

«Однако этот инцидент демонстрирует, что Индия может действовать за рамками логики международных отношений. По мере того как Китай и Индия углубляют свое взаимопонимание, им следуем больше внимания уделять тому, чтобы избегать неверных суждений, что могут спровоцировать новые кризисы», — завершает мыль издание.

Напомним, что после более чем двухмесячного нахождения индийских войск на территории Дунлан (Доклам), которую Китай считает своей, Индия приняла 28 августа решение об их отводе. Уже 29 августа стало известно, что премьер-министр Индии Нерендра Моди посетит Китай с официальным визитом в рамках саммита БРИКС в сентябре 2017 года.

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