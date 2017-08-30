Названо число пострадавших от взрыва газа в Бельгии
Намюр, Бельгия, 30 августа, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Трое жителей провинции Валлония (Бельгия) пострадали во время взрыва газа, сообщает Avenir.
Взрыв
Взрыв произошел в ночь на 30 августа в коммуне Бастонь. Разрушено здание, под завалами которого оказались люди.
В результате ЧП никто не погиб. Работы по извлечению пострадавших из-под обломков продолжаются.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что в Лиссабоне в результате взрыва газа был разрушен жилой дом. Пострадали шесть человек.