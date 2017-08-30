Вашингтон, 30 августа, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Показания о «вмешательстве» России в президентские выборы в США (2016 г.) согласился дать в закрытом режиме перед сенатом Дональд Трамп-младший — сын американского президента, передает CNN.

Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

Обсуждение такой возможности шло практически на протяжении полутора месяцев. Вероятно, долгожданное для конгресса событие произойдет в конце следующего месяца.

Напомним, Дональд Трамп-младший «засветился» в скандале с «причастностью» Москвы к победе на выборах 45-го президента США Дональда Трампа. В начале июля стало известно, что сын президента встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как писали западные СМИ, располагала сведениями, компрометирующими экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, оппонента Трмпа на выборах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля было объявлено, что Трамп-младший выступит перед юридическим комитетом Сената. При этом уточнялось, что на слушаниях, помимо главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, будет присутствовать глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер (Россия запрашивала у Интерпола объявление его в международный розыск).