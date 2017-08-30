Москва, 30 августа, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Мерой по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Москва) станет участие Банка России в качестве основного инвестора, сообщили в пресс-службе регулятора.

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«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», — говорится в сообщении. — В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора».

В Банке России отметили, что работу по повышению финансовой устойчивости «Открытия» будут вести в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями кредитной организации. Это нужно для непрерывности его работы.

Как утверждают в ЦБ, работа «Открытия» прервана не будет. Гарантом выступает сам регулятор.

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Напомним, 25 августа стало известно, что переход в собственность к созданному Банком России Фонду консолидации банковского сектора рассматривается в качестве одного из сценариев дальнейшей деятельности «Открытия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа 2017 года в «Открытии» назначена временная администрация. В ее состав включены сотрудники ЦБ и ООО «УК ФКБС».