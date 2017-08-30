Нью-Йорк, США, 30 августа, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Осуждение в адрес северокорейского руководства в связи с запуском баллистической ракеты «Хвасон-12» выразил Совет Безопасности ООН в распространенном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

«Совет Безопасности осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия», — сказано в документе.

В заявлении СБ ООН говорится, что Пхеньян не просто создает опасную ситуацию на Корейском полуострове, но и угрожает безопасности всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций. Напряженность, возникшая в рамках обострения ситуации на Корейском полуострове, должна быть снижена как можно скорее.

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Напомним, испытания «Хвасона-12» Пхеньян провел рано утром 29 августа. Вслед за этим Япония, заявив о нарушении Северной Кореей ее воздушного пространства, обратилась в ООН.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя сложившееся положение, заявил, что Совбезу ООН нужно искать иные подходы в отношении Пхеньяна — в противоположность санкционному давлению.