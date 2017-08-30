Владивосток, 30 августа, 2017, 04:38 — ИА Регнум. В Приморском крае по состоянию на август 2017 года отсутствует очередь в детских садах для воспитанников от 3 до 7 лет, однако полностью обеспечить детей в возрасте до 3 лет местами планируется не раньше 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Детский сад

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В ответе на официальный запрос редакции ИА REGNUM указано, что очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. Места для всех детей в возрасте до 3 лет появятся в Приморье не раньше 2020 года. По состоянию на август 2017 года только в 12 из 34 муниципальных образований края мощность действующих детсадов позволяет предоставить места всем желающим. Среди таких муниципалитетов числятся Арсеньевский, Дальнегорский, Лесозаводский, Партизанский городские округа, ЗАТО город Фокино, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский, Пожарский, Спасский и Чугуевский.

По данным региональной администрации, в большинстве муниципалитетов на протяжении последних нескольких лет размер родительской платы не повышался. По итогам первых шести месяцев 2017 года размер месячной родительской платы составлял от 1 125 рублей в Лазовском районе и до 2 300 рублей в Черниговском районе.

Чиновники констатировали наличие проблемы нехватки в дошкольных образовательных учреждениях мест, но заявили, что для её решения принимается комплекс мер, в том числе строятся новые детсады, возвращаются здания детсадов, которые по целевому назначению не используются.

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За 2013−2015 годы в Приморье создали свыше 13,5 тыс. мест в детсадах, что на 37,1% больше запланированного показателя. В 2016 году было создано 769 мест, в 2017 году планируется ввод ещё 505 мест. Это станет возможным за счёт реконструкции детсада на 280 мест во Владивостоке и открытию 10 дополнительных групп на 225 мест в Уссурийске, Анучинском, Красноармейском, Михайловском, Надеждинском и Шкотовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Приморского края в 2017—2018 учебном году откроют 388 новых мест. В целом учебные заведения примут свыше 180,4 тыс. учащихся. При этом чуть более 5% детей или 34 279 школьников будут учиться во вторую смену.