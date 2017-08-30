Гуйян, Китай, 30 августа, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Число жертв схода оползня в уезде Наюн в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая увеличилось до 17 человек, сообщает 29 августа агентство «Синьхуа».

blog.xuite.net Оползень

К вечеру 29 августа под завалами было найдено 25 человек, из которых 17 были мертвы, еще восемь получили ранения. В настоящий момент они получают надлежащее лечение в госпитале. Их состояние признано стабильным. Личности всех 17 погибших были установлены по тесту ДНК.

Оползень сошел утром в понедельник 28 августа, повредив 34 жилых дома. Более 600 тыс. кубометров скальных пород и грязи сошло на расстояние 200 метров, повредив близлежащую деревню.

Напомним, что свыше 2 тыс. человек, включая полицейских, пожарных и медицинский персонал занимаются поисково-спасательными работами на месте завала. Задействовано свыше 90 автомобилей спасательных служб.