Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2017, 04:05 — ИА Регнум. В переносе даты начала нового учебного года нет никакого смысла, а кроме того, может плохо отразиться на самих детях. Так эксперты на Камчатке прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму, который предполагает возможность для муниципальных образований по климатическим, национальным и другим причинам переносить День знаний на 1 октября.

Александр Кержнер. В первый класс. 1950

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В министерстве образования и молодежной политики Камчатки не стали подробно комментировать эту инициативу.

«Мы не получали проект закона, к тому же эта инициатива не нова, она уже обсуждалась в прошлом году, но поддержки не нашла», — сказали в министерстве.

Председатель комитета по социальной политике регионального парламента Татьяна Ткаченко заявила, что последствия от такого переноса будут, в основном, негативными.

«Во-первых, если принять данный законопроект, мы лишим детей, учителей и родителей красивого и радостного праздника — Дня знаний. А ведь этот день с 1935 года объединяет все поколения нашей большой страны. Во-вторых, имеет смысл просчитать экономические последствия, рассчитать нагрузку, которая ляжет на учителей и школьников. Ведь они должны будут за уменьшенный календарный период пройти полный курс учебной программы», — сказала депутат, отметив, что необходимо закончить проведение экспериментов над системой образования.

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В мэрии Петропавловска-Камчатского корреспонденту ИА REGNUM сказали, что даже если законопроект примут, то в краевом центре, его не будут применять.

«Вряд ли в этом будет какой-то смысл, так как у нас уже устоявшиеся планы образовательного процесса и отдыха, к тому же надо будет менять все графики обучения и каникул, что, в первую очередь, ударит по детям. Если говорить о тех же климатических условиях, то у нас сентябрь — это уже осень, и для начала учебы он хорошо подходит», — сказали в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР. Они считают, что из-за разнообразия национальных, социальных, климатических и прочих особенностей единая дата начала учебного года на всей территории России нецелесообразна. Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных учреждениях на 1 октября.