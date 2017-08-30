Пхеньян, 30 августа, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Прелюдией перед ударом по острову Гуам в Тихом океане назвал глава Северной Кореи Ким Чен Ын испытание баллистической ракеты «Хвасон-12», 30 августа сообщает Yonhap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

По словам Ким Чен Ына, Пхеньян продолжает наблюдать за действиями Вашингтона. В зависимости от характера действий США может произойти ракетный удар по американской авиабазе на Гуаме.

Напомним, как сообщало южнокорейские СМИ, 29 августа Пхеньян запустил баллистическую ракету «Хвасон-12», которая упала в воды Тихого океана на расстоянии 1,18 тысячи километров от японского острова Хоккайдо.

Испытания затронули интересы Японии, о чем в Токио объявили вскоре после ракетного пуска. В ООН было направлено предложение экстренно поднять вопрос давления на Пхеньян.

30 августа официальный Пхеньян подтвердил информацию о ракетных испытаниях. Было сказано, что Ким Чен Ын присутствовал при пуске ракеты.

Отметим, что одной из наиболее уязвимых сторон проблемы Корейского полуострова является Южная Корея, находящаяся в непосредственном соседстве с КНДР. Между тем, судя по заявлениям из Пхеньяна, демонстративные испытания баллистических ракет делаются вовсе не с расчетом на Сеул.

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