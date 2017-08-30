Владивосток, 30 августа, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Перенос начала учебного года на 1 октября актуален для начальной школы, а для старших классов это будет проблематично из-за сдачи Единого государственного экзамена. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева.

О.П. Слета. В первый класс. 1969

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«Очень большая страна с очень разными климатическими условиями. Например, в Сибири в июне очень тепло, и это действительно хорошее время для отдыха. А в сентябре уже холодно, и отдыхать смысла особого нет. Для нашего региона это, наверно, актуально, потому что июнь месяц не самый стабильный для отдыха на природе, потому хотелось бы, чтобы наши дети пошли учиться с 1 октября», — заявила общественница.

«При этом не стоит забывать, что у нас есть выпускные классы и ЕГЭ. Допустим, если в одном регионе сделать учебный год с 1 октября, а ЕГЭ всё равно будет в мае-июне, у этих школьников будет меньше времени на подготовку для поступления в вуз, — отметила Ирина Медведева. — Для начальной школы это действительно актуально, а для старших классов это будет более проблематично».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты ЛДПР 29 августа внесли в Госдуму РФ законопроект, который позволит муниципалитетам самостоятельно принимать решение о дате начала учебного года. Таким образом, власти могут сделать первым учебным днём 1 октября, а начало летних каникул перенести на 1 июля.