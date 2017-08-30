Сямэнь, Китай, 30 августа, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Индийский премьер-министр посетит саммит БРИКС, который состоится сентябре в Китае, сообщает 29 августа агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Нарендра Моди

По информации Министерства иностранных дел Индии, премьер-министр страны Нерендра Моди посетит саммит БРИКС, который состоится в сентябре в Китае.

«По приглашению председателя Китайской Народной Республики, премьер-министр Нерендра Моди посетит город Сямэнь в китайской провинции Фуцзянь с 3 по 5 сентября 2017 года, чтобы принять участие в девятом саммите БРИКС», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что в 2016 году саммит стран БРИКС проходил в прибрежном индийском штате Гоа.

Заметим, что пограничный кризис двух стран на границе китайского Дунлана и индийского Сиккима, завершившийся на днях выведением индийских войск с территории, которую Китай считает своей, не сказался на решении индийского руководства принять участие в саммите БРИКС.