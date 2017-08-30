Пекин, 30 августа, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Китайские пограничники продолжают патрулирование и защиту района Дунлан (плато Доклам) после выведения оттуда индийских войск, сообщает 29 августа агентство «Синьхуа».

Nilesh shukla Индийско-китайская граница

"Мы осуществим всеобъемлющую оценку погодных условий и всех связанных факторов в рамках текущих обстоятельств, чтобы полностью осуществить строительные планы в районе Дунлан», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, Китай в течение длительного времени занимался возвещением инфраструктурных сооружений и дорог в этом районе в целях обеспечения нужд военных и гражданских лиц и улучшения условий их жизни.

Однако, как утверждает китайская сторона, 18 июня 2017 года вооруженные индийские войска с двумя бульдозерами пересекли границу Китая на плато Дунлан (Доклам), где закрепились на два месяца. Целью демарша, по их мнению, является срыв инфраструктурного строительства близ индийского штата Сикким и на границе с Королевством Бутан.

Читайте также: МИД КНР: Индия обвиняет Китай в том, что сама же и делает

Китай заявляет, что плато Дунлан (Доклам) является его исконной территорией, которую он контролировал в течение долгого времени.

28 августа Китай подтвердил, что Индия, спустя два месяца переговоров, угроз и противостояний вывела, наконец, свои войска.

Напомним, что противостояние Индии и Китая доходило вплоть до физических столкновений между военными двух стран, когда 16 августа стало известно, что между сторонами произошла стычка в районе озера Пангон-Цо в Гималаях с закидыванием друг друга камнями. В результате, незначительные повреждения получили несколько военнослужащих Китая.

Читайте также: МИД КНР: Китайские пограничники пострадали в столкновениях с индийскими