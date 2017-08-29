Москва, 30 августа, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Ситуация с туберкулезом на территории Украины вызывает тревогу Всемирной организации здравоохранения. В ряде украинских регионов каждый год из 100 тысяч человек заболевают более 100, 30 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По информации сотрудников украинского филиала Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема лечения туберкулеза в Украине требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом», — говорится в сообщении.

Российское ведомство отмечает, что проблема с туберкулезом на Украине возникла «не вчера». Она нарастает с 1995 года, и с этого времени ВОЗ помогает украинской стороне справиться с эпидемией, однако, не слишком эффективно.

Отметим, что в 2016 году показатели заболеваемости снизились по сравнению с предыдущим годом: впервые выявленных случаев было зафиксировано на четыре процента меньше, чем в 2015 году.

«Вместе с тем, международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация, — говорится в сообщении. — Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны — Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек».

По данным Роспотребнадзора, Украина находится среди первых пяти стран, в которых чаще всего фиксируются случаи лекарственно устойчивого (мультирезистентного) туберкулеза. Такое положение дел наблюдается с 2014 года.

Ведомство вскрывает причины этой тенденции, ссылаясь на гендиректора Центра общественного здоровья украинского министерства здравоохранения. По его данным, мультирезистентный туберкулез возник из-за того, что в предыдущие пять-десять лет на Украине существовали трудности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов.

Однако дело не только в проблемах с препаратами, но и с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи людям, в том числе и входящим в группу риска (бывшие заключенные, наркозависимые, люди без определенного места жительства).

В 2016 году случаи заболевания мультирезистентным туберкулезом составили четвертую часть от общего количества выявленных случаев заболеваний.

«При этом, показатели излечения у пациентов в Украине одни из самых низких в мире — 38%, — говорится в сообщении. — В Одессе, где широко распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ, удельный вес излеченных от туберкулеза лиц составил 43%».

Проблема заболеваемости туберкулезом существует и в украинской армии. В конце июня стало известно, что более 30 украинских солдат заболели туберкулезом, после чего в отдельную тактическую группу «Луганск» прибыла комиссия Генерального штаба ВСУ для проведения разбирательства по этому вопросу.