Пекин, 30 августа, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Китай призвал США и Южную Корею уважать интересы безопасности опасения Китая и других стран региона, прекратив разворачивать на территории Корейского полуострова американской системы ПРО, сообщает 29 августа агентство «Синьхуа».

U.S. Missile Defense Agency Система ПРО THAAD

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин отвечая на вопрос, касающийся развертывания американской системы противоракетной обороны THAAD, отметила, что подобные действия не решат проблемы безопасности.

«Вместо этого будет только разрушен региональный стратегический баланс, что навредит интересам безопасности всех стран региона, включая Китай и усилит трения на Корейском полуострове», — заявила Хуа во время очередной пресс-конференции.

Кроме того, подобные действия, как отметила Хуа, вызывают протесты в самой Южной Корее, где местные жители, проживающие близ места размещения американской ПРО и активисты, выступили с протестами напротив американского посольства в Сеуле.

Напомним, что Южная Корея совместно с США в марте 2017 года начала развертывать американскую систему THAAD якобы для отражения угрозы со стороны КНДР. Однако, Китай однозначно трактует такие действия как угрозу его национальным интересами и стратегической безопасности.

Опасения также испытают и граждане Южной Кореи, которые выступают против размещения противоракетных систем США, поскольку «бряцание оружием» только сильнее спровоцирует КНДР.

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