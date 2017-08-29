Москва, 30 августа, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Западные страны должны прислушаться к позиции России и Китая для решения северокорейской проблемы. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

John Pavelka Флаги КНДР

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Парламентарий выразил уверенность, что войны не будет, поскольку нет ни одного сценария военных действий, возможных на Корейском полуострове: ни Южная Корея, ни Япония добро США на вооружённое вмешательство не дадут.

«Между санкциями и войной существует ещё дипломатия, о которой США и вообще мировое сообщество в последнее время начинают сильно подзабывать. Эти переговоры рано или поздно должны состояться. И западным странам нужно прислушаться к тому, что им говорят государства, имеющие наибольшую заинтересованность в решении этой проблемы и наибольший опыт в отношениях с северокорейским руководством — прислушаться к позиции России и Китая», — обозначил депутат Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный пуск КНДР 29 августа был испытанием баллистической ракеты «Хвастон-12». На испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ракета упала в Тихий океан, дальность полёта составила 1,18 тыс. километра, высота — 550 км.