Пекин, 30 августа, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Китай в очередной раз призвал к сдержанности при разрешении кризиса на Корейском полуострове, поставив под сомнение конструктивный настрой сторонников ужесточения санкций в адрес КНДР, передает 29 августа агентство «Синьхуа».

Здание ООН

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин во время очередной пресс-конференции, комментируя очередные запуски северокорейских ракет, в очередной раз призвала к сдержанности во имя сохранения мира в регионе.

Она выразила уверенность, что только диалог всех вовлеченных в конфликт сторон способен «разрушить порочный круг бесконечных ядерных испытаний, ракетных запусков и военных учений».

При этом она напомнила «любителям санкций», что резолюции ООН содержат не только санкционную составляющую, но как минимум состоят из двух частей, причем во второй говорится о возобновлении шестисторонних переговоров между всеми заинтересованными сторонами.

«Таким образом, тех, кто просто не может прекратить разговоры о санкциях, я бы хотела попросить всеобъемлюще, добросовестно и сбалансированно имплементировать резолюции Совета Безопасности. Или же они делают ставку на неоправданное количество санкций, не прикладывая при этом никаких усилий для создания всех необходимых условий для возобновления шестисторонних переговоров?» — выразила отношение китайского МИД Хуа.

Напомним, что Япония решила обратиться в Совбез ООН для ужесточения санкций против Северной Кореи после того, как одна из ракет, запущенных на днях, пролетела в непосредственной близости к острову Хоккайдо.