Москва, 30 августа, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын последним ракетным испытанием показал, что на колени не встанет. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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"Сначала они требуют: ты разоружайся, откажись полностью от своей ядерной программы, тогда мы подумаем, как тебе помочь. Это и есть требование повиновения, а Северная Корея не хочет никому повиноваться. Впервые в истории Кореи возникло государство, которое ни перед кем не кланяется, проводит самостоятельную политику», — обозначил эксперт.

Евгений Ким отметил, что последним пуском ракеты Ким Чен Ын показал, что не встанет на колени. Кроме того, Северная Корея показала, что она может запустить ракету среднего радиуса действия из любого района, поэтому расчёты на то, что американцы нанесут удар по территории КНДР и полностью ликвидируют возможность сопротивления, нереальны. Северная Корея также указала на тот факт, что их ракеты способны достичь Гуама.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР заявил, что последнее ракетное испытание стало «прелюдией» к удару по острову Гуам. При этом Ким Чен Ын добавил, что Пхеньян внимательно отслеживает слова и действия США.