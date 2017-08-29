Сеул, 30 августа, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Ракетный пуск Северной Кореи 29 августа был испытанием баллистической ракеты «Хвасон-12». Такие данные были озвучены северокорейскими СМИ, сообщает 30 августа Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Как утверждает южнокорейское агентство, в испытаниях принимали участие стратегические войска Корейской народной армии, на командование которых возложена миссия потенциального удара по стратегическим базам США в Тихом океане.

На испытаниях присутствовал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Напомним, об испытаниях Северной Кореей ракеты южнокорейские СМИ сообщили рано утром 29 августа. Ракета упала в Тихий океан, не нанеся никакого ущерба. Дальность ее полета составила 1,18 тысячи километров, а высота — 550 км.

В Токио заявили, что ракета нарушила воздушное пространство Японии. Вопрос «поведения» Пхеньяна японские власти потребовали поднять на заседании Совета Безопасности ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свое осуждение в адрес Пхеньяна. По оценке Гутерреша, Северная Корея нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН.