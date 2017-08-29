Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2017, 02:19 — ИА Регнум. Первый снег выпал в Сочи на курорте Красная Поляна 29 августа, сообщает «Кубань 24».

SKas Красная Поляна

Снегопад начался после дождя с градом. Уточняется, что снега в последнем летнем месяце в этом районе в течение предыдущих 20 лет не наблюдалось. В 2016 году первый снег местные жители увидели 23 сентября.

Гроза прошла в Сочи 29 августа, сообщает пресс-службе курорта «Горки Город» в социальной сети «ВКонтакте».

"У нас тут гроза! Кажется, это тот самый момент, когда мистер клетчатый плед хочет спуститься с антресоли и окутать вас своим теплом и уютом вместе с горячим какао», — говорится в сообщении.

Напомним, курорт «Горки Город» находится в предгорье Главного Кавказского хребта — на территории Красной Поляны. Основной сферой деятельности курорта является горнолыжная трасса.

Инфраструктура курорта расположена на четырех уровнях. «Нижний город» находится на высотах +540 метров над уровнем моря. «Верхний город»: +960 м, канатные дороги, горнолыжные трассы, экскурсионные объекты показа и маршруты: +1500 м и +2200 м.

Самая высокая точка спуска — пик Черная пирамида хребта Аибга, находится +2375 м над уровнем моря.