Киев, 30 августа, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Обвинения в том, что Запорожский алюминиевый комбинат уничтожается преступным сообществом «в интересах России», выдвинула Служба безопасности Украины. На сайте украинского ведомства размещен соответствующий видеоролик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виновата Россия!

«В Запорожье СБУ сообщила о подозрении в адрес членов организованной группировки в уничтожении алюминиевого комбината ЗАлК в интересах РФ», — говорится в сообщении.

Как утверждают в СБУ, во время досудебного следствия сотрудниками спецслужбы установлено, что с 2006 года завод планомерно уничтожали в интересах российских производителей металла. Описана и схема действия «злоумышленников».

"Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций ЗАлКа, — говорится в сообщении. — Для реализации сделки в 2006—2008 гг. заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании «Русал», бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан».

Как утверждает украинское ведомство, «злоумышленники», используя свой административный ресурс, «под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей ЗАлКа.

Как утверждает украинская спецслужба, в 2009 году по инициативе этих людей была остановлена работа рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства. В результате оборудование было выведено из строя.

На этом «диверсия» не закончилась. Спустя два года люди из этой же группировки организовали передачу Глуховского карьера кварцитов («дочка» ЗАлК) компаниям, аффилированным с «Русал».

"Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината украинскому государству, из-за грубых нарушений приватизационных обязательств дельцы активизировали уничтожение предприятия», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, группировка расконсервировала и уничтожила основные фонды ЗАлКа. Затем с завода вывезли оборудование, которое поступило «компании, подконтрольной российским бизнес-структурам».

«По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше тридцать девять миллионов долларов США и более ста миллионов гривен», — заявили в СБУ.

Напомним, Запорожский алюминиевый комбинат в 1997 году был включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. От года к году шла поэтапная приватизация комбината.

Темпы выпуска продукции начали заметно снижаться после пика мирового финансового кризиса 2008 года. Так, в 2010 году объем выпуска алюминия составил лишь 25 тыс. тонн, в то время как в 2000 году этот показатель составлял 103 тыс. тонн.

В мае 2011 года решением Киевского апелляционного хозяйственного суда завод решено было национализировать. Предприятие продолжало работать, но в июле 2014 года завод перестал выпускать алюминиевую катанку, а через несколько месяцев, в октябре, было остановлено производство алюминия. Прибыль завода за этот год составила минус 1971,9 миллиона гривен.