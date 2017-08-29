СБУ нашла крайнего: в «уничтожении» алюминиевого завода «виновата» Россия
Киев, 30 августа, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Обвинения в том, что Запорожский алюминиевый комбинат уничтожается преступным сообществом «в интересах России», выдвинула Служба безопасности Украины. На сайте украинского ведомства размещен соответствующий видеоролик.
«В Запорожье СБУ сообщила о подозрении в адрес членов организованной группировки в уничтожении алюминиевого комбината ЗАлК в интересах РФ», — говорится в сообщении.
Как утверждают в СБУ, во время досудебного следствия сотрудниками спецслужбы установлено, что с 2006 года завод планомерно уничтожали в интересах российских производителей металла. Описана и схема действия «злоумышленников».
"Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций ЗАлКа, — говорится в сообщении. — Для реализации сделки в 2006—2008 гг. заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании «Русал», бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан».
Как утверждает украинское ведомство, «злоумышленники», используя свой административный ресурс, «под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей ЗАлКа.
Как утверждает украинская спецслужба, в 2009 году по инициативе этих людей была остановлена работа рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства. В результате оборудование было выведено из строя.
На этом «диверсия» не закончилась. Спустя два года люди из этой же группировки организовали передачу Глуховского карьера кварцитов («дочка» ЗАлК) компаниям, аффилированным с «Русал».
"Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината украинскому государству, из-за грубых нарушений приватизационных обязательств дельцы активизировали уничтожение предприятия», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, группировка расконсервировала и уничтожила основные фонды ЗАлКа. Затем с завода вывезли оборудование, которое поступило «компании, подконтрольной российским бизнес-структурам».
«По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше тридцать девять миллионов долларов США и более ста миллионов гривен», — заявили в СБУ.
Напомним, Запорожский алюминиевый комбинат в 1997 году был включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. От года к году шла поэтапная приватизация комбината.
Темпы выпуска продукции начали заметно снижаться после пика мирового финансового кризиса 2008 года. Так, в 2010 году объем выпуска алюминия составил лишь 25 тыс. тонн, в то время как в 2000 году этот показатель составлял 103 тыс. тонн.
В мае 2011 года решением Киевского апелляционного хозяйственного суда завод решено было национализировать. Предприятие продолжало работать, но в июле 2014 года завод перестал выпускать алюминиевую катанку, а через несколько месяцев, в октябре, было остановлено производство алюминия. Прибыль завода за этот год составила минус 1971,9 миллиона гривен.