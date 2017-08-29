Тольятти, Самарская область, 30 августа, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Начальная стоимость новой комплектации LADA Vesta составит 763,4 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Sergey Rodovnichenko Автомобиль Lada Vesta

"С 29 августа в салонах официальных дилеров открыты продажи LADA Vesta в новой комплектации Exclusive, — говорится в сообщении. — Начальная стоимость автомобиля составляет 763 400 рублей».

Отметим, что Exclusive с коробкой-автомат стоит 788,4 тыс. рублей.

Производитель сообщает, что за основу новой машины разработчики взяли комплектацию Luxe с двигателем 1,8 л и пакетом Multimedia. У Exclusive много преимуществ, в том числе обогрев переднего стекла, климат-контроль, камера заднего вида, мультимедиа системой с навигацией. Важно, что с приходом Exclusive у LADA Vesta впервые появился двигатель объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. в комплексе с механической коробкой передач.

«LADA Vesta — автомобиль, созданный на универсальной платформе LADA B/C и воплотивший в себе философию ''ИКС-образного'' дизайна, являющегося частью ДНК Марки», — говорится в сообщении производителя.

Согласно приведенным данным, LADA Vesta по итогам семи месяцев 2017 года находится на третьем месте рейтинга продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа начались продажи LADA Vesta Exclusive. Основой для модели стала комплектация Luxe в сочетании с пакетом Multimedia. Специально для Exclusive разработана окраска под названием «Карфаген».