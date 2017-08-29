Бейрут, 29 августа, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Российский корабль с грузом для вооруженных сил Ливана придет в Бейрут в течение ближайших 40 дней, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин в ходе встречи с министром обороны страны Якубом ас-Саррафом, сообщает 29 августа ливанское национальное агентство NNA.

Voice of America Солдаты ливанской армии

По информации агентства, груз из России для ливанской армии будет доставлен в порт Бейрута в течение 40 дней, однако что конкретно будет отправлено, не сообщается.

Кроме того, агентство сообщило, что в сентябре в Бейруте состоится заседание ливанско-российской комиссии, которая обсудит вопросы сотрудничества, в том числе и военного, между двумя странами на 2018 год.

Напомним, что недавно министр обороны Ливана совершил рабочий визит в Москву, где встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и выразил надежду официального Бейрута на исполнение соглашений о российских военных поставках для ливанской армии, так как это необходимо для продолжения ведущейся сейчас военной операции против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) горных районов Раас-Баалбек и Аль-Каа, граничащих с Сирией.

28 августа было объявлено, что граница Сирии и Ливана полностью очищена от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).