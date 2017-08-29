Лондон, 29 августа, 2017, 23:39 — ИА Регнум. На Юстонском вокзале в Лондоне вечером 29 августа проведена эвакуация после небольшого взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Британской транспортной полиции в Twitter.

Andy Mabbett Юстонский вокзал

По предварительной версии, на территории вокзала произошёл взрыв электроприбора. Не исключается, что речь может идти об электронной сигарете.

Согласно данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Все пассажиры и персонал станции были эвакуированы. Территорию вокзала обследовали специалисты с собаками.

К настоящему времени работа станции возобновлена, однако после инцидента ожидаются значительные задержки в движении поездов.

Железнодорожная станция Euston является одной из крупнейших в Лондоне и занимает седьмое место по количеству отправляемых и прибывающих поездов. С неё отправляются рейсы в западные и северо-западные районы страны, в Шотландию и Уэльс.