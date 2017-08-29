Тегеран, 29 августа, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Саудовская Аравия поддерживает террористические формирования в Сирии и Йемене, заявил президент Ирана Хасан Роухани в интервью одному из иранских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Сообщив об этом в телеэфире, Хасан Роухани призвал правящие круги Саудовской Аравии прекратить подобную практику.

Президент Ирана выразил мнение, что вмешательство Саудовской Аравии в конфликт, продолжающийся в Йемене, а также поддержка террористов в Сирии являются главным барьером для улучшения отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Йемене происходит вооруженный конфликт между хуситами и коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, поддерживающей изгнанного из страны президента Мансура Хади.

На стороне хуситов также выступают военные, преданные предыдущему президенту Йемена Али Абдалле Салеху, свергнутому во время так называемой «Арабской весны».

Хуситы контролируют столицу Йемена Сану, север страны и пользуются поддержкой Ирана.