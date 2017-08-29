Вашингтон, 29 августа, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибыл в пострадавшие от урагана «Харви» районы Техаса. Об этом сегодня, 29 августа, пишет газета The New York Times.

White House Photograph Office Дональд Трамп в Техасе

Сообщается, что Трамп прибыл в город Корпус-Кристи, расположенный на юге штата Техас, который первым принял на себя удар стихии. Уточняется, что президент скорректировал свой график, чтобы прибыть в пострадавшие районы.

Накануне Трамп объявил о введении в соседнем штате Луизиана режима чрезвычайной ситуации из-за шторма «Харви», который надвигается на него с территории Техаса.

На совещании в Корпус-Кристи, посвященном восстановительным работам, президент Трамп заявил, что американские власти приложат все усилия к тому, чтобы масштабная операция по ликвидации последствий урагана стала образцовой.

Также глава государства отметил, что речь идет о разгуле стихии в «колоссальных масштабах».

«Никто никогда не видел ничего подобного», — утверждает Трамп.

Президент США дал высокую оценку действиям участников спасательных и восстановительных операций.

«Мы не будем поздравлять, мы поздравим друг друга, когда все закончится», — подчеркнул Трамп.